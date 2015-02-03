Лукашенко: Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС

Минск хочет создать АЭС с двумя энергоблоками в Могилевской области.

Белоруссии было бы очень выгодно иметь две атомные электрические станции. Соответствующее мнение высказал глава государства Александр Лукашенко в пятницу на правительственном совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. Политик уточнил коллегам, что подобные проработки ведутся сейчас на первоначальном этапе. Минск хочет добавить два новых энергетических блока на уже существующую площадку. Специалисты думают о планах на новую, расположенную на территории Могилевской области.

У нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в США и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую АЭС иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко предложил Экваториальной Гвинее создать производственную базу.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого