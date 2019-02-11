Лукашенко предложил Экваториальной Гвинее создать производственную базу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Экваториальной Гвинее создать совместную производственную базу для выхода на мировые рынки соседних африканских государств. Соответствующую инициативу политик огласил в рамках рабочей встречи с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.
Хорошо, если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в Экваториальной Гвинее, которая смогла бы работать хотя бы на соседние государства.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лидер республики пояснил, что у Минска есть технологии для того, чтобы помочь Экваториальной Гвинее выйти на более высокий уровень. Речь идет о том, что африканская страна сможет не только покупать у Белоруссии продукцию, в которой нуждается. Чиновники из Минска намерены также передавать технологии и обучать иностранных коллег работе с оборудованием.
Президент Белоруссии сказал про явный пробел в отношениях Беларуси и Мордовии.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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