Лукашенко предложил Экваториальной Гвинее создать производственную базу

Глава Белоруссии принял с визитом главу МИД ЭГ Симеона Ойоно Эсоно Ангуе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Экваториальной Гвинее создать совместную производственную базу для выхода на мировые рынки соседних африканских государств. Соответствующую инициативу политик огласил в рамках рабочей встречи с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

Хорошо, если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в Экваториальной Гвинее, которая смогла бы работать хотя бы на соседние государства. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики пояснил, что у Минска есть технологии для того, чтобы помочь Экваториальной Гвинее выйти на более высокий уровень. Речь идет о том, что африканская страна сможет не только покупать у Белоруссии продукцию, в которой нуждается. Чиновники из Минска намерены также передавать технологии и обучать иностранных коллег работе с оборудованием.

Президент Белоруссии сказал про явный пробел в отношениях Беларуси и Мордовии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого