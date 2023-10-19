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Президент Белоруссии сказал про явный пробел в отношениях Беларуси и Мордовии

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Александр Лукашенко объяснил, почему сейчас самое подходящее время для развития кооперации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что производители в республике, которые сейчас экспортируют в Мордовию широкую гамму продукции машино- и станкостроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье и продукты питания, дополнительно могут "поставлять и больше".

Явный пробел в наших отношениях - отсутствие двусторонних производственно-кооперационных проектов. Но именно сейчас наступило самое подходящее время для развития промышленной кооперации,  импортозамещающих производств.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В качестве примера политик привел готовность страны совместно создавать компании, связанные с микро- и радиоэлектроникой. В Минске уточнили, что такие компетенции республика сохранила еще со времен Советского Союза, сейчас направления активно развиваются. Местным специалистам интересно участвовать и знакомиться с проектом Федерального биотехнологического центра, который формируется на территории российского региона.

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, импортозамещение, микроэлектроника, мордовия, товарооборот, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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