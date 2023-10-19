Президент Белоруссии сказал про явный пробел в отношениях Беларуси и Мордовии

Александр Лукашенко объяснил, почему сейчас самое подходящее время для развития кооперации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что производители в республике, которые сейчас экспортируют в Мордовию широкую гамму продукции машино- и станкостроения, деревообработки, химической и легкой промышленности, сельскохозяйственное сырье и продукты питания, дополнительно могут "поставлять и больше".

Явный пробел в наших отношениях - отсутствие двусторонних производственно-кооперационных проектов. Но именно сейчас наступило самое подходящее время для развития промышленной кооперации, импортозамещающих производств. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В качестве примера политик привел готовность страны совместно создавать компании, связанные с микро- и радиоэлектроникой. В Минске уточнили, что такие компетенции республика сохранила еще со времен Советского Союза, сейчас направления активно развиваются. Местным специалистам интересно участвовать и знакомиться с проектом Федерального биотехнологического центра, который формируется на территории российского региона.

Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого