Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям

Глава Белоруссии в Минске встретился с иранским вице-президентом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране интересен опыт Ирана по противостоянию западному санкционному давлению. Соответствующее мнение политик высказал 17 октября на рабочей встрече в Минске с первым вице-президентом Исламской республики Мохаммадом Мохбером. Иностранный глава государства заметил, что республики заключили соглашение по разработке плана развития сотрудничества на длительный период времени.

Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен. Александр Лукашенко, президент Белруссии

Александр Лукашенко считает, что в текущих условиях важно местной бюрократии надо научиться оперативной работе, чтобы все договоренности исполнялись в срок.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого