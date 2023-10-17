Лукашенко заинтересовался опытом Ирана по противостоянию санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране интересен опыт Ирана по противостоянию западному санкционному давлению. Соответствующее мнение политик высказал 17 октября на рабочей встрече в Минске с первым вице-президентом Исламской республики Мохаммадом Мохбером. Иностранный глава государства заметил, что республики заключили соглашение по разработке плана развития сотрудничества на длительный период времени.
Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен.
Александр Лукашенко, президент Белруссии
Александр Лукашенко считает, что в текущих условиях важно местной бюрократии надо научиться оперативной работе, чтобы все договоренности исполнялись в срок.
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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