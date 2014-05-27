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Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана

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Глава Белоруссии принял в гостях вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера.

Американские власти направляют острие конфликта на Ближнем Востоке против Ирана.  Соответствующее мнение белорусский президент Александр Лукашенко высказал 17 октября на встрече в Минске с первым вице-президентом Исламской республики Мохаммадом Мохбером. Политик уточнил, что мировая остановка все больше накаляется, этому процессцу способствует и региональный кризис между Израилем и Палестиной.

Недружественные Соединенные Штаты Америки и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше. Мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять выпадам.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко резко высказался о международных судах.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, ближний восток, запад, иран
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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