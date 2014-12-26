Лукашенко резко высказался о международных судах

Глава Белоруссии оценил направленность СНГ на геополитической арене.

На саммите Содружества Независимых государств, который проходит 13 октября в Бишкеке, белорусский президент Александр Лукашенко затронул на заседании узкого круга тему международных судов. Глава республики отметил важность выхода на международное принятие заявления о межгосударственных отношениях в многополярном мире. Он пояснил, что следует критично относиться к абзацу, который содержит сведения о политизации деятельности международных судов.

Зачем нам эти международные суды? Мы понимаем, особенно сейчас, для чего это делается. Когда-нибудь захотите и вы помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов, а вас за это объявят в международный розыск. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства заметил, что В СНГ остается запрос на более справедливое мироустройство, поэтому сейчас как никогда раньше востребованы объединения, которые ищут пути расширения и укрепления сотрудничества, мирного сосуществования и правовых гарантий по развитию.

Лукашенко: России и Белоруссии не дадут спокойной жизни.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого