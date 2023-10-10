Лукашенко: России и Белоруссии не дадут спокойной жизни

В Минске оценили попытку Запада ослабить Союзное государство.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Москвы в ближайшее время спокойной жизни не будет, потому что страны коллективного Запада хотят разорвать единство двух стран. Соответствующее мнение иностранный политик высказал во время рабочей встречи с делегацией Новосибирской области России. В частности, на мероприятии присутствовал глава российского региона Андрей Травников.

Слава богу, что мы свое единство сохранили. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты должностных лиц оттуда – спокойно не будет. Они уже живут и видят – еще не вылезли с Украины...Это плохо. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики заметил, что страна Запада пытаются добиться своих задач где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить, а где-то отколоть чиновников или оторвать от президента. Такие методы в Минске считают старыми и давно известными.

Лукашенко отреагировал на заявления о вербовке европейцев в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого