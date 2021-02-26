Лукашенко отреагировал на заявления о вербовке европейцев в Белоруссии

Минск считает, что соседние государства из ЕС проводят политику "глупости несусветной" по выезду своих граждан в Белоруссию.

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал предупреждения властей соседних стран из Евросоюза к своим гражданам не посещать по безвизовому режиму республику. Ранее власти региона заметили, что такие решения связаны с тем, чтобы европейцы не были завербованы местными спецслужбами. По словам политика из республики, такие высказывания являются просто "дурью и глупостью". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своей рабочей поездки на территорию Брестской области.

Безголовые. Они уже ничего не могут придумать существенного, чтобы с нами бороться. Никто их не хватает на границе и не вербует. Это была бы глупость несусветная. Не дай Бог бы я узнал об этом. Они бы перечеркнули все, что мы делаем по открытости. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики заметил, что он является абсолютно интернациональным человеком, поэтому не хочет, чтобы жители Польши думали о том, что им Александр Лукашенко является врагом. Однако именно так сейчас главу соседнего государства преподносят коллеги из Варшавы. Президент Белоруссии подчеркнул, что именно по этой причине страна ввела безвизовый режим для въезда граждан соседних стран ЕС, а их власти, напротив, пытаются убедить свое население в опасности.

Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого