В Белоруссии предрекли то, что с Западом и Киевом никто не будет разговаривать.

Белорусский президент Александр Лукашенко вновь призвал остановить украинский конфликт в регионе для того, чтобы избежать худшего развития сценария. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своей рабочей поездки на территорию Брестской области. Политик добавил, что в западных СМИ сложился такой образ лидера киевского режима Владимира Зеленского, как будто он является попрошайкой и только и делает, что выпрашивает помощь у своих международных союзников. В Минске заметили, что Вооруженные силы Украины не способны сдерживать мощь российских военнослужащих. Он призвал армию киевского режима остановиться. В противном случае через несколько месяцев уже никто не будет разговаривать ни с украинской стороной, ни с коллективным Западом.

Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям (я каждый день получаю эту информацию) ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцам воевать нечем. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко не будет затевать с Западом игры на поле демократии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого