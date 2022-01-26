Лукашенко не будет затевать с Западом игры на поле демократии

Глава Белоруссии напомнил о том, как демократы из США пытаются посадить в тюрьму Дональда Трампа.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в 2020 году и последовавших массовых протестов со стороны оппозиции в Минске странам коллективного Запада верить не будет и не станет затевать с ним игры на поле демократии. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своей рабочей поездки на территорию Брестской области. Политик напомнил результаты выборов главы государства в США. Он пояснил, что сейчас власти "гоняют как собаку" Дональда Трампа из одного суда в другой с намерением посадить представителя Республиканской партии на 400 лет.

Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно исходить из своих позиций. Мы этого не позволим. Это наша страна. Те, кто раскачивают, знают, к чему это приведет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии



Алексанр Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии не дадут западным странам раскачать обстановку в республике в период предстоящих электоральных кампаний. Он добавил, что ситуация, которая сложилась в стране после президентских выборов 2020 года, не повторится, так как чиновники теперь никому не верят.

Лукашенко: у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

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