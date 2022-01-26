Лукашенко: у ЕС и США нет единства по конфликту на Украине

Глава Белоруссии заметил, что Европа не хочет мировой войны в своем регионе.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что у Европейского союза и американских властей нет единства по поводу регионального конфликта на Украине. Политик пояснил, что европейцы "не хотят воевать". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своей рабочей поездки на территорию Брестской области.

У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Специалист уточнил, что Европа воевать не хочет, так как в национальных интересах региона, чтобы конфликт в Украине не разрастался. При этом власти в Вашингтоне считают что смогут "отсидеться" за Атлантикой. Александр Лукашенко заметил, что для США единственной нагрузкой остается круглосуточная работа долларового станка. Однако инфляционные процессы страна перекладывает на остальных геополитических участников, которые все еще используют их валюту в расчетах.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого