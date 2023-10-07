Лукашенко: США торопят контрнаступление Украины, грозя прекратить поддержку

В Белоруссии рассказали о провале первого этапа контрнаступления ВСУ на территорию.

Киевский режим увяз в собственном контрнаступлении, а американские власти его торопят, грозя прекратить поддержку. Соответствующее заявление в рамках своей рабочей поездки на территорию Брестской области сделал местный президент Александр Лукашенко. Политик высказал позицию о том, что в основном лини соприкосновения им фронта стоят на месте. Он признал, что фиксируется движение "туда-сюда", так как бойцы сражаются за высотки. Глава республики заметил, что иногда украинцам удается заполучить эти локации, однако российские силы их оттуда выбивают.

Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте". Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко уверен в том, что первый этап атаки Вооруженных сил Украины провалился, поэтому сейчас солдаты армии Киева готовят второй этап, на который командование дало им примерно 4-8 недель. В Белоруссии считают, что американцы подталкивают и торопят украинцев потому, что региональный кризис не добавляет авторитета властям США.

Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого