Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил Лукашенко

У Белоруссии всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику. Соответствующее заявление в рамках своей рабочей поездки на территорию Брестской области сделал местный президент Александр Лукашенко. Стоит уточнить, что в марте 2023 год российский лидер Владимир Путин говорил о том, что Москва и Минск достигли соглашения по размещению тактического ядерного оружия на территории республики.
Мы не говорим о более мощном оружии, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будетю
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
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Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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