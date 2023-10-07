Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко напомнил о мощном оружии, которым обладает Минск.

У Белоруссии всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб противнику. Соответствующее заявление в рамках своей рабочей поездки на территорию Брестской области сделал местный президент Александр Лукашенко. Стоит уточнить, что в марте 2023 год российский лидер Владимир Путин говорил о том, что Москва и Минск достигли соглашения по размещению тактического ядерного оружия на территории республики.

Мы не говорим о более мощном оружии, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будетю Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого