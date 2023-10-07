В Белоруссии считают, что США "кинули" Украину.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский "ведет себя абсолютно правильно", попрошайничая у стран коллективного Запада. Соответствующее высказывание глава республики сделал в ходе своей рабочей поездки в Брестскую область. Политик пояснил, что его украинскому коллеге сейчас приходится требовать от США обещанных денег после того, как местные власти сами "разорили и подставили" страну. В Белоруссии считают, что Вашингтон "кинул" Киев.

Видим, что Зеленский поступил неправильно: подставил целое государство, богатое, крепкое. Коллективный Запад не выполняет договоренности. Поэтому Владимир Александрович им говорит: "Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?" Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент Белоруссии считает, что американская администрация распределила роли до начала регионального конфликта.

Лукашенко поддержал создание нескольких узлов сопротивления у границы.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого