Лукашенко поддержал создание нескольких узлов сопротивления у границы

Глава Белоруссии оценил необходимость защиты страны.

Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал создание нескольких крупных узлов сопротивления, расположенных по периметру государственной границы. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своей рабочей поездки в Брестскую область страны. Там глава республики ознакомился с вариантом инженерного оборудования точки для Кобринского укрепленного района. Президент призвал военнослужащих заблаговременно готовиться к защите Родины и смотреть в сторону тех направлений, откуда противник может совершить атаки.

И мы в мирное время, как сегодня, отработаем все мероприятия, чтобы заблаговременно в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, займем эти позиции. Они должны быть как минимум труднопроходимыми для противника. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Белорусский лидер заметил, что таких центров, но более масштабных, будет расположено несколько на госгранице. Александр Лукашенко добавил, что инфраструктура и оснащение формировались с учетом боевых действий на Украине и при поддержке инструкторов ЧВК "Вагнер".

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого