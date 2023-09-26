Дрозденко: товарооборот Беларуси и Ленобласти приближается к $1 млрд

47-ой регион сотрудничает с Витебской, Минской, Гомельской и с Могилевской областями. Для каждой из них разработана отдельная программа.

В 2023 году Белоруссия и Ленобласть намерены нарастить объём товарооборота до $1 млрд. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. Также о приближении к круглой цифре заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко на встрече с президентом Александром Лукашенко.

Губернатор отметил плотное взаимодействие Ленобласти с республикой: 47-ой регион сотрудничает с Витебской, Минской, Гомельской и с Могилевской областями. Для каждой из них разработана отдельная программа.

Также Дрозденко уточнил, что в 2022 году товарооборот между государством и регионом вырос на 18% и составил $835 млн. При этом, за первую половину 2023 года показатель увеличился почти на 25% и составил $532,8 млн. Таким образом, товарооборот продолжает расти и близится к $1 млрд.

Ранее Лукашенко рассказал о строительстве железнодорожной ветки из Беларуси в направлении Ленобласти.

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