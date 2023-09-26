Лукашенко рассказал о строительстве железнодорожной ветки из Беларуси в направлении Ленобласти

Также белорусский лидер отметил, что с при помощи Ленобласти прошла переориентация логистики.

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным два крупных проекта: речь шла о совместном производстве самолётов и о строительстве железнодорожной ветки из соседней страны в направлении Ленобласти. Об этом глава государства рассказал на встрече с губернатором 47-ого региона Александром Дрозденко.

Лукашенко подчеркнул, что ставка в развитии железнодорожной сети между РФ и Беларусью делается именно на Ленинградскую область, как на надёжного партнёра.

Также белорусский лидер отметил, что с при помощи Ленобласти прошла переориентация логистики, благодаря которой страна снова вышла на торговые сделки со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и в Африки.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть закупит газовые котельные у Беларуси.

Видео: Telegram / Пул Первого