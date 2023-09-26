Ленобласть закупит газовые котельные у Беларуси

Соседнее государство является проверенным производителем компактных и хорошо укомплектованных котельных и продаёт их по доступным ценам.

Ленинградская область и Беларусь начнут развивать новое направление сотрудничества. Соседнее государство будет поставлять в 47-ой регион современные котельные. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Дрозденко отметил, что сейчас газификация затрагивает множество посёлков и деревень в Ленобласти. Беларусь является проверенным производителем компактных и хорошо укомплектованных котельных и продаёт их по доступным ценам.

Губернатор также уточнил, что белорусская техника также поставляется дорожникам и лесникам.

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Видео: Telegram / Админка Ленобласти