Ленобласть закупит газовые котельные у Беларуси

Ленинградская область и Беларусь начнут развивать новое направление сотрудничества. Соседнее государство будет поставлять в 47-ой регион современные котельные. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Дрозденко отметил, что сейчас газификация затрагивает множество посёлков и деревень в Ленобласти. Беларусь является проверенным производителем компактных и хорошо укомплектованных котельных и продаёт их по доступным ценам.
Губернатор также уточнил, что белорусская техника также поставляется дорожникам и лесникам.
Ранее мы сообщили о том, что
Видео: Telegram / Админка Ленобласти
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