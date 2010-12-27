Голова Петра I станет туристическим логотипом Петербурга

Также дизайнеров вдохновили Лахта-центр и Исаакиевский собор.

С ноября 2019 года в Петербурге может появиться новый туристический метабренд. Чиновники надеются сделать изображение головы Петра Первого символом города. Его предлагают дополнить слоганом Create the Great. Об этом сообщил "Коммерсант".

Известно, что разработкой символа занималось местное агентство SPN Communications. СПециалисты предложили три варианта логотипа. Каждый вариант включал в себя синие и голубые цвета. На образцах присутствуют Лахта-центр и Исаакиевский собор.

Название города в каждом образце разбито на три строчки. Таким образом надпись напоминает тот логотип, который разрабатывала студия Артемия Лебедева. На данный момент Ассоциация коммуникационных агентств России надеется оспорит ьв судебном порядке проведение нового конкурса. Они просят Смольный пересмотреть закон о порядке использования официальных символов Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что юристов возмутил туристический логотип Петербурга от Артемия Лебедева.

Фото: Piter.tv

