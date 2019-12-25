Ленинградский бот-помощник может выйти на федеральный уровень

Чат-бот по соцвыплатам на детей признан успешной практикой после первой недели работы.

Спустя неделю после начала работы в Ленобласти телеграм-бота для помощи в получении пособий на детей 3-7 лет, пресс-служба региона сообщила о полутора тысячах пользователей, обратившихся к нему и о восьмистах подписавшихся на канал. Инновационное решение помощи с ежемесячными выплатами на детей пришлось по душе многим родителям.

Разработанный Комитетом по соцзащите населения и Центром управления регионом, бот-помощник функционирует круглосуточно и отвечает на все вопросы о праве на получение выплат, о необходимых документах, о том, как правильно указывать свои доходы, о возможных причинах заказа и о том, куда можно будет обратиться за разъяснениями. Согласно статистике пилотного периода, вопросы про право на выплаты, причины отказа и контактные данные соцработников стали самыми популярными обращениями родителей. Отмечается, что к концу первой недели работы программы на 10% снизилось количество отказов заявителям - благодаря боту-помощнику стало меньше некорректно заполненных документов и заявок.

На эти показатели обратили внимание специалисты агентства стратегических инициатив "Смартека", собирающего успешные региональные практики со всей страны и делающего их доступными для жителей других регионов. В ближайшее время программа Ленинградской области в получении выплат на детей 3-7 лет будет добавлена к числу прочих практик устойчивого развития и растиражирована за пределами Ленобласти.

Ранее в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" состоялся пилотный запуск цифровой платформы по предоставлению услуг в области спорта и физической культуры.