Для поддержки спорта в Ленобласти подключат цифровые технологии

Новый онлайн-сервис для спортсменов планируют испытать уже в этом году.

В Ленинградской области в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" состоится пилотный запуск цифровой платформы по предоставлению услуг в области спорта и физической культуры, сообщает пресс-служба Правительства. Пользователи смогут записываться онлайн в различные спортивные школы региона, смотреть видеотренировки и проходить онлайн-курсы, создавать личные кабинеты для наблюдения за прогрессом в занятиях, проверять электронные журналы с отчетностью спортивных госучреждений.

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Дмитрия Иванова, внедрение платформы позволить автоматизировать многие процессы и упростить многие процедуры документооборота, определять наиболее популярные направления в спорте, знакомиться со статистикой тренеров, спортсменов и учреждений и, как следствие, значительно повысить качество работы спортивных школ, секций и контролирующих инстанций.

Ранее пресс-служба администрации Выборгского района сообщала, что после запуска в 2020 году федерального проекта "Спорт – норма жизни" количество выборжцев, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 45%.

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