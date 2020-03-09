В Петербурге обсудили, как цифровые технологии помогут ускорить строительство

Технологии информационного моделирования не ограничиваются созданием трехмерной модели здания.

В Петербурге состоялась стратегическая сессия ДОМ.РФ, участники которой обсудили внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) и переход строительной отрасли на российское программное обеспечение. По мнению экспертов, использование цифровых инструментов позволит сделать строительство более эффективным и сократить сроки реализации проектов.

Как отметил портал "Строительный Петербург", сегодня ТИМ уже является обязательным для объектов капитального строительства с государственным участием. Такие требования действуют с 2022 года. В сфере долевого строительства переход проходил поэтапно: сначала технологии стали обязательными при проектировании, а с начала 2025 года — и во время строительно-монтажных работ.

На встрече специалисты напомнили, что технологии информационного моделирования не ограничиваются созданием трехмерной модели здания. Они позволяют объединить все этапы реализации проекта — от проектирования и планирования до контроля выполнения работ и дальнейшей эксплуатации объекта.

Одной из ключевых тем стало использование отечественного программного обеспечения. По словам участников сессии, именно российские цифровые решения необходимы для выполнения действующих требований законодательства.

В качестве примера был приведен опыт Москвы, где технологии информационного моделирования применяются уже несколько лет. С их помощью в столице спроектировали более 90 объектов, включая дороги, мосты, жилые дома и социальную инфраструктуру.

Полученные результаты планируется использовать и в Петербурге. В Комитете по строительству рассчитывают, что внедрение современных цифровых технологий поможет ускорить реализацию проектов, сделать строительные процессы более прозрачными и повысить эффективность управления объектами на всех этапах их жизненного цикла.

Фото: портал "Строительный Петербург"