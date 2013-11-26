Во Фрунзенском районе появится новый жилой дом с подземным гаражом

Одной и особенностей проекта станет озелененная кровля.

Во Фрунзенском районе согласовали проект нового жилого комплекса с подземным гаражом и открытой автостоянкой. Его планируют построить на улице Фучика, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект разработала компания ООО "Интерколумниум" по заказу ООО "КСС-ЗАПАД". Здание будет состоять из 10 этажей. Здесь будет предусмотрен благоустроннй закрытый двор. На первом этаже предусмотрены коммерческие и социальные помещения, а также объекты общественного питания.

Внутри жилого дома разметят помещения, где жильцы будут хранить коляски и инвентарь. Проектом предусмотрена детская игровая комната и зал для кинопоказов.

Архитектурный облик объекта выполнен в современном стиле. Одним из визуальных акцентов станет озелененная кровля – дополнительная рекреационная зона для жителей. Территорию рядом с домом благоустроят. Здесь оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Ранее мы сообщали, что новый жилой комплекс построят на территории Пулковского шоссе. Также здесь предусмотрено строительство детского сада и школы.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре