В 2020 году 45% населения Выборгского района стало заниматься спортом

Ильдар Гилязов рассказал о физической культуре и спорте в 2020 году в Выборгском районе.

В 2020 году Выборгский район активно участвовал в федеральном проекте "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Здоровый образ жизни и спорт являются неотъемлемой частью жизни современного человека. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

В 2020 году завершился второй этап строительства СК "Выборг" в Петербургском мкр. Помимо возведенного ранее бассейнового комплекса в Выборге появилась крытая ледовая арена. Весной 2021 года ее введут в эксплуатацию.

В Светогорске по программе "Газпром-детям" в прошлом году был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс с катком.

В ходе реконструкции стадиона "Рощино-Арена" началось строительство современной ледовой арены. Она появится рядом со спортивными площадками в 2022 году.

Закончены работы по подготовке документации проектирования и строительства крытого футбольного манежа в Выборге. На объекте будет себя футбольное поле с искусственным покрытием 90 на 55 м, трибуны для зрителей, раздевалки, медпункт. Манеж планируется построить в 2023 году.

В Высоцке наряду со строительством универсального спортивного зала введена в строй школьная спортивная площадка. В Выборге обновлена спортплощадка СОШ № 13 и хоккейная коробка в Калининском мкр. Также хоккейные коробки появились в поселках Победа, Рощино и Каменка.

Ежегодно растет количество жителей Выборгского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. В 2020 году в этот процесс было вовлечено уже более 45% населения.

Также Ильдар Гилязов рассказал о работе в сфере молодежной политики.

Фото: Piter.tv