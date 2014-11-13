Ильдар Гилязов рассказал о работе в сфере молодежной политики

На территории Выборгского района проживает около 50 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов подвел итоги работы в сфере молодежной политики. На данный момент на территории Выборгского района проживает около 50 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Интересы молодежи быстро меняются, чтобы соответствовать современным запросам, необходим постоянный поиск и внедрение новых направлений, инновационных форм работы. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

По словам Ильдара Гилязова, среди молодежи активно развивается волонтерское движение. Выборгский район является участником федерального проекта "Социальная активность", направленного на создание условий для развития наставничества и поддержки общественных инициатив. В 13 добровольческих объединениях состоят 600 человек.

В марте 2020 года, с началом пандемии, стартовала Общероссийская акция взаимопомощи "#МыВместе". Более 120 волонтеров оказывали помощь людям, находящимся в изоляции из-за коронавируса.

В 2020 году для сирот из Выборгского района было приобретено 25 квартир.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО