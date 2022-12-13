Матвиенко: необходимо скорректировать закон о молодежной политике

По ее словам, за прошедшие два года с момента начала действия закона можно подвести промежуточные итоги его реализации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым скорректировать закон о молодежной политике. Об этом она заявила на выступлении на заседании Палаты молодых законодателей.

По словам Матвиенко, авторитет палаты вырос, а за более чем десятилетнюю историю она смогла разработать важные законодательные инициативы. Спикер особо выделила закон о государственной молодежной политике, который был разработан при непосредственном участии молодых парламентариев. Она считает, что за прошедшие два года с момента начала действия закона можно подвести промежуточные итоги его реализации и подумать над "усилением" документа.

Ранее Матвиенко заявила, что Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику

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