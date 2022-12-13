Матвиенко: Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику

Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия-Африка".
По ее словам, сегодня необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба африканским народам. Также Матвиенко напомнила, что делегация Совфеда посетила с официальным визитом Алжир. Она подчеркнула, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор "остается открытым и очень острым для алжирского общества".
Ранее Матвиенко заявила, что Россия никому не позволит изолировать себя.
Фото: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все