Матвиенко: Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику

По ее словам, сегодня необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба.

Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Международной парламентской конференции "Россия-Африка".

По ее словам, сегодня необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба африканским народам. Также Матвиенко напомнила, что делегация Совфеда посетила с официальным визитом Алжир. Она подчеркнула, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор "остается открытым и очень острым для алжирского общества".

Ранее Матвиенко заявила, что Россия никому не позволит изолировать себя.

Фото: Совет Федерации