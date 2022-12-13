Матвиенко заявила, что Россия никому не позволит изолировать себя

В СФ РФ оценили визит российских парламентариев на Ассамблею в Бахрейн.

Россия никогда не будет самоизолироваться и никому не позволит изолировать себя. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента страны сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик уверена в том, что интерес к РФ на глобальной арене по-прежнему фиксируется большой. Таким образом сенатор отреагировала на слова вице-спикера СФ Константина Косачева по результатам участия делегации российских представителей в 146-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Мероприятие состоялось в Бахрейне. Косачев объяснил коллегам, что со стороны зарубежных партнеров из различных стран мира там проявился значительный интерес к российским парламентариям.

Никакой изоляции России нет. Наоборот, огромный интерес и много спикеров иностранных парламентов изъявили желание приехать в Россию. У нас очень плотный график по приему делегаций. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

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Фото и видео: Совет Федерации