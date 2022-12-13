Сенатор Лантратова предложила помочь организовать досуг детей участников СВО в период школьных каникул

Российский сенатор Дарья Лантратова, член профильного комитета по социальной политике от исполнительного органа власти Луганской Народной Республики предложила государству помочь организовать досуг детей участников специальной военной операции на Украине в период школьных каникул. Соответствующую инициативу политик внесла в ходе выступления на пленарном заседании в верхней палате парламента. Эксперт обратила внимание на то, что отдых учащихся от учебных учреждений начнется уже в конце марта.
Наши ребята, которые сегодня защищают Родину… должны чувствовать, что государство ценит их вклад в победу, чувствовать нашу заботу и всестороннюю поддержку.
Дарья Лантратова, сенатор РФ
По мнению сенатора, для страны буде важно помочь мамам организовать досуг детей военнослужащих. Речь идет об экскурсиях, посещении музеев, секциях и творческих мастерских.
Турчак призвал сенаторов лично включиться в реализацию программы по капремонту школ.
Фото и видео: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все