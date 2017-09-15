ГД может в апреле принять закон о закреплении понятия "студенческая семья"

Анна Кузнецова раскрыла подробности изменений, которые предлагают внедрить в молодежную политику депутаты.

Государственная дума России может в апреле 2025 года принять документ, закрепляющий на законодательном уровне понятие "студенческая семья". Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделала заместитель председателя нижней палаты парламента Анна Кузнецова.

Надеюсь, в апреле соответствующий законопроект в Государственной думе станет законом, который сейчас принят единогласно в первом чтении, о студенческой семье. Анна Кузнецова, депутат ГД

Напомним, что проект был внесен на рассмотрение группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в октябре 2024 года и принят в первом чтении в ноябре 2024 года. Изменения касаются закона "О молодежной политике в РФ". Согласно предложенному тексту, студенческая семья - это лица до 35 лет включительно, состоящие в браке, а также обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Речь также может идти о лицах, являющимися единственными родителями для ребенка. В законе политики предлагают прописать, что основными направлениями реализации молодежной политики России в том числе будет социальная поддежка студенческих семей и содействие решению их жилищных проблем.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"