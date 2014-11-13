В 2020 году для сирот из Выборгского района было приобретено 25 квартир

На данные цели было выделено около 46 миллионов рублей.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов выступает с отчетом о социально-экономическом развитии муниципального образования "Выборгский район" за 2020 год. Одной из главных задач муниципалитета остается защита детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 2020 году была проведена подготовка более 40 претендентов, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.

На данный момент в Выборгском районе из 239 детей под опекой и попечительством находятся 123 ребенка, в приемных семьях – 116 несовершеннолетних.

Также в прошлом году для детей-сирот из Выборгского раойна было приобретено 25 квартир, на данные цели было выделено около 46 миллионов рублей.

В 2020 году на сферу образования Выборгского района было выделено более 4 млрд рублей.

Фото: Piter.tv