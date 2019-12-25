В 2020 году на сферу образования Выборгского района было выделено более 4 млрд рублей

В Выборгском районе отсутствует очередь в детский сад для ребят в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время решается задача по обеспечению местами детей ясельного возраста.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов рассказал об итогах национального проекта "Образование" за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Воспитание молодого поколения сегодня – это наши инвестиции в будущее. Поэтому одной из первостепенных задач является создание условий для получения качественного и доступного образования. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

В рамках государственной программы "Современное образование Ленинградской области" в 2020 году были проведены работы по текущему ремонту крыш и фасадов зданий, помещений, спортивных и актовых залов, инженерных сетей в 58 образовательных учреждениях Выборгского района: 22 детских садах, 32 школах и 4 учреждениях дополнительного образования. На эти цели было затрачено более 23,5 млн рублей.

Также за счет средств депутатов областного ЗакСа и местного бюджета (около 36 миллионов) был проведен ремонт и приобретено оборудование в 24 образовательных организациях.

В 2020 году в Выборге начался капитальный ремонт школы №14 и детского сада №21. Общая стоимость работ и оборудования по двум проектам – более 118 млн рублей.

Более 10 миллионов рублей были направлены на ремонт и приобретение оборудования для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе Гончаровской, Каменской и Советской школ.

Свыше 18 млн рублей выделено учебным учреждениям на выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности. В 2020 году приобретены восемь автобусов для подвоза учащихся к месту обучения и обратно.

В Выборгском районе отсутствует очередь в детский сад для ребят в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время решается задача по обеспечению местами детей ясельного возраста.

В 2020 году аттестат об основном общем образовании получили 1 626 человек, о среднем образовании – 549 выпускников 11 классов. Окончили школу с отличием и медалью "За особые успехи в учении" 46 ребят.

В 2020 году на сферу образования Выборгского района было выделено более 4 млрд 40 млн рублей из бюджетов разного уровня.

Выборгский район по экономическим показателям 2020 года оказался в тройке лидеров Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО