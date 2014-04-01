Выборгский район по экономическим показателям 2020 года оказался в тройке лидеров Ленобласти

Цифра, характеризующая вклад Выборгского района в валовой региональный продукт, по сравнению с 2015 годом выросла на 1,2%, приблизившись к отметке в 9%.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов выступил с отчетом о социально-экономическом развитии МО "Выборгский район" за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По словам Ильдара Гилязова, Выборгский район по экономическим показателям 2020 года по-прежнему находится в лидерах среди муниципальных образований Ленобласти. В отраслевой структуре района ведущими видами экономической деятельности являются: промышленность (50%), транспортировка и хранение (23%), оптовая и розничная торговля (14%), сельское и лесное хозяйство (6%).

Цифра, характеризующая вклад Выборгского района в валовой региональный продукт, по сравнению с 2015 годом выросла на 1,2%, приблизившись к отметке в 9%. Поэтому в прошлом году Выборгский район вошел в тройку лидеров Ленобласти.

Оборот организаций всех видов экономической деятельности в Выборгском районе превысил уровень 2019 года на 15 %. В сельском хозяйстве увеличилось производство молока, яиц и овощей. Рыбоводные предприятия нарастили объемы реализации продукции почти на 17%.

Ранее в Выборгском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2020 год.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО