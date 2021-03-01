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Более 38 тысяч тонн молока и 4 тысячи тонн овощей: в Выборге подвели итоги АПК за 2020 год

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Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко представила итоги деятельности сельхозпредприятий в 2020 году.

В Выборге состоялось заседание совета руководителей агропромышленного комплекса (АПК) Выборгского района по итогам финансово-экономической деятельности предприятий за 2020 год и задачам на 2021 год. В заседании принял участие первый замглавы районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Валерий Савинов поблагодарил руководителей сельхозпредприятий Выборгского района за плодотворную работу в 2020 году, несмотря на сложности из-за пандемии коронавируса.

Вы не только сохранили свои позиции на рынке сельхозпроизводителей, но и увеличили объемы производства.

Валерий Савинов, первый замглавы районной администрации

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко представила итоги деятельности сельхозпредприятий в 2020 году.

В прошлом году объем реализованной продукции увеличился на 2,5%, по сравнению с 2019 годом и составил 11 миллиардов рублей. По объему производства Выборгский район занимает 2 место в Ленобласти.

Районные сельхозпредприятия специализируются на различных видах продукции животноводства, растениеводства и рыбоводства. В Выборгском районе производятся 41% яиц от всего производства в области и 53% товарной рыбы.

Объем производства молока в 2020 году увеличился на 4,5% по сравнению с 2019 годом и составил 38 039 тонн. Средняя по району продуктивность достигла 8 633 кг от одной коровы.

По производству птицеводческой продукции Выборгский район занимает 2 место в области. Основной объем – у АО "Птицефабрика Роскар". В прошлом году от одной куры-несушки получено 335 яиц. На трех тепличных комбинатах было произведено 4014 тонн овощей (+13%).

Предприятиями рыбохозяйственного комплекса выращено 6 322 тонны товарной продукции, реализовано около 4 тысяч тонн.  

В ходе заседания участники обсудили план противоэпизоотических мероприятий и ветеринарно-санитарных работ на территории Выборгского района на 2021 год, готовность техники к проведению гостехосмотра, обеспечение кадрами сельхозпредприятий Выборгского района.

Ранее в Выборге состоялось заседание совета директоров производственной сферы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 
Видео: МГ "Наш город"

Теги: агропромышленный комплекс, валерий савинов, надежда литвиненко
Категории: Лента новостей, Выборг,

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