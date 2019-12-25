Посевные площади нрасширили а 500 гектаров по сравнению с прошлым годом.

Хозяйства Ленинградской области в 2024 году собрали 17 тысяч тонн рапса, что на 30% больше, чем в предыдущем году, сообщил заместитель председателя правительства региона — председатель комитета по агропромышленной и рыбоводческой промышленности Олег Малащенко.

Даже если лето было теплым, весна принесла изменения, а также случились заморозки. Посевные площади нрасширили а 500 гектаров по сравнению с прошлым годом. В этом году мы собрали около 147,5 тысяч тонн зерна, немного увеличен урожай рапса — на 30%, до 17 тысяч тонн. Кроме того, регион увеличил производство фруктов и ягод на 40% — до 1,05 тысяч тонн.

Также председатель комитета отметил, что в этом году в регионе собрали 161 тысячу тонн картофеля (снижение на 15,3%) и 111,7 тысяч тонн овощей (снижение на 33,1%).

Ранее мы сообщили о том, что с начала года к системе "Безопасный город" в Ленобласти подключили свыше 459 видеокамер.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)