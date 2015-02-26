С начала года к системе "Безопасный город" в Ленобласти подключили свыше 459 видеокамер

С каждым днем система охватывает все больше общественных пространств, улиц, дорог и социальных объектов, играя важную роль в снижении уровня преступности.

За первые 11 месяцев 2024 года в Ленинградской области к системе "Безопасный город" подключили 459 видеокамер, обеспечивающих общественный порядок и безопасность на улицах и дорогах региона.

В общей сложности к системе подключено 3381 камера, из которых 335 оснащены функцией распознавания лиц. Система "Безопасный город" способствует раскрытию преступлений. За девять месяцев 2024 года с ее помощью было выявлено 57 нарушений закона и раскрыто 115 преступлений.

С каждым днем система охватывает все больше общественных пространств, улиц, дорог и социальных объектов, играя важную роль в снижении уровня преступности. За указанный период число преступлений в общественных местах снизилось на 28,5%, а на улицах — на 29,4%.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти продолжается догазификация Гатчинского района.

Фото: Правительство Ленобласти