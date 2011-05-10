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В Ленобласти продолжается догазификация Гатчинского района
Сегодня, 9:07
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В Ленобласти продолжается догазификация Гатчинского района

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Завершены работы по строительству распределительных газовых сетей и вводов газа в деревню Новая в Елизаветинском сельском поселении и посёлок Кобралово.

Процесс догазификации Гатчинского района Ленинградской области продолжается.

Как сообщили в пресс-службе областного Комитета по топливно-энергетическому комплексу, сославшись на сообщение группы "Газпром газораспределение Ленинградская область" в социальной сети "ВКонтакте", завершены работы по строительству распределительных газовых сетей и вводов газа в деревню Новая в Елизаветинском сельском поселении и посёлок Кобралово.

Жители могут подать заявки на подключение через портал Единого оператора газификации.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти откроют ферму по разведению раков за 1,2 млрд рублей.

Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область (архив)

Теги: газпром газораспределение ленинградская область, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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