В Ленобласти продолжается догазификация Гатчинского района

Завершены работы по строительству распределительных газовых сетей и вводов газа в деревню Новая в Елизаветинском сельском поселении и посёлок Кобралово.

Процесс догазификации Гатчинского района Ленинградской области продолжается.

Как сообщили в пресс-службе областного Комитета по топливно-энергетическому комплексу, сославшись на сообщение группы "Газпром газораспределение Ленинградская область" в социальной сети "ВКонтакте", завершены работы по строительству распределительных газовых сетей и вводов газа в деревню Новая в Елизаветинском сельском поселении и посёлок Кобралово.

Жители могут подать заявки на подключение через портал Единого оператора газификации.

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Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область (архив)