В Ленобласти откроют ферму по разведению раков за 1,2 млрд рублей

Предполагается, что реализация проекта начнётся уже в следующем году.

На Суходольском озере в Ленинградской области в скором времени появится ферма по разведению раков, осетров и производству черной икры в рамках проекта "Петровские фермы". Как сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Малащенко, на начальном этапе, начиная с 2025 года, ферма будет производить 100 тонн раков ежегодно.

Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов будут вложены в первую очередь работ в 2024–2025 годах. Предполагается, что реализация проекта начнётся уже в следующем году. Олег Малащенко отметил, что рынок разведения раков в регионе почти не занят, поскольку большая часть продукции поступает из южных областей страны.

В будущем инвестор намерен расширить производство, занимающее территорию площадью 6,2 гектара, и начать выпуск осетров и черной икры.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградская область стала базой для VI Агропромышленного форума "Молоко России — 2024".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)