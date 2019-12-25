Ленинградская область стала базой для VI Агропромышленного форума "Молоко России — 2024"

Руководители крупнейших молочных ферм Ленинградской области принимают активное участие в работе форума и делятся своими успехами.

Ленинградская область стала площадкой для проведения VI Агропромышленного форума "Молоко России — 2024", стартовавшего в Петербурге. Участники форума обмениваются опытом и обсуждают актуальные вопросы развития отрасли.

Ленобласть занимает одно из первых мест в России по уровню молочной продуктивности коров и входит в первую десятку регионов по производству молока. За первые девять месяцев 2024 года было получено 537,1 тысячи тонн молока (рост на 0,3% по сравнению с 2023 годом), а средняя молочная продуктивность коров достигла 7900 килограммов (увеличение на 1,5%). Данные о развитии животноводческой отрасли региона представил заместитель председателя комитета и руководитель департамента по сельскому хозяйству Сергей Кармазин.

Руководители крупнейших молочных ферм Ленинградской области принимают активное участие в работе форума и делятся своими успехами. В первый день форума участники смогли узнать секреты успешного ведения дел от таких предприятий, как АО "Племенной завод „Первомайский"", АО "Племхоз имени Тельмана", АО "Гатчинское", СПК "Кобраловский" и ООО "Спутник Агро".

Во время форума его участники также посетят молочные фермы региона, чтобы лично ознакомиться с ключевыми аспектами успеха молочной индустрии Ленинградской области.