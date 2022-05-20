Приостановлена деятельность зоопарка "Ранчо Авенсис" в Гатчинском районе

Гатчинский городской суд поддержал требования прокуратуры, приостановив работу зоопарка до получения всех необходимых разрешений.

Природоохранная прокуратура временно остановила деятельность зоопарка "Ранчо Авенсис" после выявленных нарушений. В ходе проверки было установлено, что зоопарк незаконно демонстрировал животных и проводил коммерческие мероприятия, такие как кормление и катание на животных, без соответствующей лицензии. Владелец учреждения не устранил нарушения и не обратился за разрешительными документами, несмотря на привлечение к административной ответственности.

Гатчинский городской суд поддержал требования прокуратуры, приостановив работу зоопарка до получения всех необходимых разрешений. Прокуратура продолжает следить за исполнением решения суда.

Зоопарк "Ранчо Авенсис" действовал без лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях, что нарушает природоохранное законодательство. Местный житель сообщил о нарушениях, что стало основанием для прокурорской проверки. Дальнейшая деятельность зоопарка будет возможна только после получения всех разрешительных документов.

Прокуратура держит исполнение решения суда под контролем, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения закона.

Фото: прокуратура Ленобласти