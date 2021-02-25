В Выборге состоялось заседание совета директоров производственной сферы

Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Юлия Косарева рассказала собравшимся о реализации национального проекта "Производительность труда" на территории Выборгского района.

Состоялось очередное заседание совета директоров производственной сферы Выборгского района. Вел его советник руководителя ЗАО "Приборостроитель" Виктор Герасименко.

Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Юлия Косарева рассказала собравшимся о реализации национального проекта "Производительность труда" на территории Выборгского района.

Я руковожу одним из интересных национальных проектов. Ни коем образом не умаляю вклад своих коллег со стороны образования, здравоохранения. Все очень важно, но это проект отличается, и он уникален. Почему? Потому что вливают не деньги в предприятия, что, конечно, важно, а компетенции. Юлия Косарева, зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти

В случае сотрудничества предприятиям гарантируются налоговые преференции, льготные займы, помощь в выходе на международный рынок, обучение руководителей по программе "Лидеры производительности".

Уникальная программа, она основана на опыте мировых компетенций. Те, кто обучался по этой программе, говорят, что очень даже полезно и не зря. Юлия Косарева, зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти

Юлия Косарева отметила, что на настоящий момент в данном нацпроекте успешно участвуют два предприятия – Выборгский судостроительный завод и птицефабрика "Роскар".

Также она сообщила, что стать участниками национального проекта "Производительность труда" могут предприятия из различных отраслей: транспорт, обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство и другое. Зарегистрироваться можно на сайте: производительность.рф.

Также в ходе встречи о повышении производительности труда на примере местных предприятий рассказали генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев и советник руководителя ЗАО "Приборостроитель" Виктор Герасименко.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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