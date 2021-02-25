В Выборге состоялось заседание совета директоров производственной сферы

Состоялось очередное заседание совета директоров производственной сферы Выборгского района. Вел его советник руководителя ЗАО "Приборостроитель" Виктор Герасименко.
Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Юлия Косарева рассказала собравшимся о реализации национального проекта "Производительность труда" на территории Выборгского района.
Я руковожу одним из интересных национальных проектов. Ни коем образом не умаляю вклад своих коллег со стороны образования, здравоохранения. Все очень важно, но это проект отличается, и он уникален. Почему? Потому что вливают не деньги в предприятия, что, конечно, важно, а компетенции.
Юлия Косарева, зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти
В случае сотрудничества предприятиям гарантируются налоговые преференции, льготные займы, помощь в выходе на международный рынок, обучение руководителей по программе "Лидеры производительности".
Уникальная программа, она основана на опыте мировых компетенций. Те, кто обучался по этой программе, говорят, что очень даже полезно и не зря.
Юлия Косарева, зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти
Юлия Косарева отметила, что на настоящий момент в данном нацпроекте успешно участвуют два предприятия – Выборгский судостроительный завод и птицефабрика "Роскар".
Также она сообщила, что стать участниками национального проекта "Производительность труда" могут предприятия из различных отраслей: транспорт, обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство и другое. Зарегистрироваться можно на сайте: производительность.рф.
Также в ходе встречи о повышении производительности труда на примере местных предприятий рассказали генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев и советник руководителя ЗАО "Приборостроитель" Виктор Герасименко.
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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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