Бывший глава администрации поселения Валерий Савинов с 15 февраля назначен первым заместителем главы администрации МО "Выборгский район".

В Рощинском поселении проведут конкурс на должность главы администрации. На данный момент исполняет обязанности главы администрации МО "Рощинское городское поселение" замглавы Виктория Васильева. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Бывший глава администрации поселения Валерий Савинов с 15 февраля назначен первым заместителем главы администрации МО "Выборгский район".

На состоявшемся накануне заседании совета депутатов был объявлен конкурс <…>, также утверждены Положение о конкурсе и условия контракта для главы администрации", - Надежда Белоусько, глава МО "Рощинское городское поселение"

Документы от претендентов рассмотрит конкурсная комиссия и рекомендует кандидатуру на утверждение совета депутатов.

Фото: ВКонтакте/ Администрация МО "Рощинское городское поселение"