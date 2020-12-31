Валерий Савинов назначен первым замом главы администрации Выборгского района

Он вступил в должность с 15 февраля.

Первым заместителем главы администрации МО "Выборгский район" с 15 февраля назначен Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Валерий Геннадьевич Савинов родился 1 мая 1976 года в городе Приморске. Образование – высшее. Трудовая деятельность с самого начала была связана с Выборгским районом Ленобласти. Начал работать ведущим специалистом Первомайской администрации, с 2008 года стал главной администрации Красносельского поселения, с 2011 – главой администрации МО "Рощинское городское поселение".

Валерий Савинов женат, имеет сына.

В феврале администрация Выборгского района получила высокие оценки по результатам работы платформы обратной связи.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО