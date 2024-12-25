Группа подростков пробралась в подвал администрации Выборгского района

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Группа подростков попыталась пробраться в здание администрации Выборгского района Петербурга. Об этом пишет 78.ru.

По предварительным данным, четверо юношей и две девушки хотели оказаться внутри дома через подвал. Активнее оказались парни, которые сломали решетки воздухозаборников и распылили огнетушитель.

В итоге мальчики успели сбежать, охрана поймала 16-летних москвичек. В Северной столице школьницы остановились на Комендантском проспекте. Одну из них передали матери, вторая находится в больнице до прибытия родителей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе подростки вновь потушили Вечный огонь.

Видео: Telegram / Mash на Мойке