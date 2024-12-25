Школьницы из Москвы задержаны за распыление огнетушителя в Выборгском районе Петербурга

Одну из задержанных передали на попечение матери, а вторую поместили в детскую больницу до прибытия ее родителей.

Группа подростков устроила беспорядок во дворе администрации Выборгского района Петербурга. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 6 января около 22:50 шесть молодых людей повредили решетки воздухозаборных установок и использовали огнетушитель во дворе дома номер 86 на Большом Сампсониевском проспекте. Охрана администрации задержала двух 16-летних девушек из Москвы, остальные участники инцидента скрылись.

Одну из задержанных передали на попечение матери, а вторую поместили в детскую больницу до прибытия ее родителей.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, видеозаписи были просмотрены и изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что школьник выстрелил в пенсионерку из ракетницы в коммуналке на Купчинской.

Фото: Piter.TV