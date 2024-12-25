Школьник выстрелил в пенсионерку из ракетницы в коммуналке на Купчинской

В отношении подростка составлен протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранительные органы задержали ученика 11 класса, который произвёл выстрел из сигнального пистолета в пожилую женщину в коммуналке на улице Купчинской.

По информации 78.ru, 18-летний юноша едва не попал пенсионерке в голову. Конфликт между школьником и 62-летней соседкой произошёл накануне вечером. Женщина обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что находилась в коридоре, собираясь выйти из квартиры, когда её сосед, громко крича, играл в компьютерные игры. Пенсионерка сделала ему замечание, на что он ответил грубой бранью. Затем молодой человек зашёл в свою комнату, вернулся с пистолетом и выстрелил в неё. Снаряд с огнём пролетел в сантиметре от её уха и попал в дверь общей кладовки, оставив на краске след копоти и ожог.

Полиция изъяла у задержанного газовый пистолет.

В отношении подростка составлен протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV