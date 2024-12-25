В Красном Селе подростки вновь потушили Вечный огонь

В отношении законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Правоохранители Красносельского района задержали двух подростков за противоправные действия, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 7 января поступило сообщение о том, что в Красном Селе на проспекте Ленина потушили Вечный огонь. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установили причастных к совершению этого деяния.

В тот же день по местам проживания задержали подростков в возрасте 15 и 14 лет. Их доставили в отдел для разбирательства, а после передали родителям.

В отношении законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее тот же Вечный огонь затушили восьмилетние школьники.

Фото: Piter.TV