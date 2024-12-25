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В Красном Селе восьмилетние школьники затушили Вечный огонь
Сегодня, 9:48
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В Красном Селе восьмилетние школьники затушили Вечный огонь

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К административной ответственности привлекут их родителей.

Правоохранители установили личности школьников, которые затушили Вечный огонь в Красном Селе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 5 января в полицию поступила информация о том, что в парке около мемориала неизвестные потушили пламя Вечного огня. Злоумышленниками оказались двое восьмилетних мальчиков. 

С маленькими хулиганами в присутствии их законных представителей провели профилактическую беседу. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). 

Ранее мы рассказывали о том, что школьники закидали снегом Вечный огонь в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вечный огонь, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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