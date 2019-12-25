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Школьники закидали снегом "Вечный огонь" в Ленобласти
Сегодня, 10:57
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Школьники закидали снегом "Вечный огонь" в Ленобласти

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Материал на них направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Кингисеппе двое школьников забросали снегом "Вечный огонь" на мемориале "Роща Пятисот". 

Согласно информации АН "Оперативное прикрытие", "Вечный огонь" на мемориале, расположенном на улице Жукова, погас 28 декабря и был восстановлен газовой службой в этот же день в 22 часа вечера.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что двое неизвестных подростков затушили газовую горелку снегом и скрылись. Полиция задержала их в воскресенье, 29 декабря. В отдел были доставлены 11-летний пятиклассник и 10-летний ученик 4-го класса частной школы.

Дети были переданы родителям, а материалы по этому инциденту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее Piter.TV сообщал, что Kенобласть восстановила мемориал советским воинам в Монголии/

Фото: Piter.TV

Теги: вечный огонь, закидали снегом, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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