  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Администрация Выборгского района получила высокие оценки по результатам работы платформы обратной связи
Сегодня, 15:38
106
nastya960

Администрация Выборгского района получила высокие оценки по результатам работы платформы обратной связи

0 0

Наиболее популярные темы обращений января – содержание и уборка дорог, благоустройство дворов.

Администрация Выборгского района в январе по результатам работы платформы обратной связи (ПОС) получила самые высокие оценки жителей Ленобласти. Также в тройку лучших вошли Комздрав и администрация Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Наиболее популярные темы обращений января – содержание и уборка дорог, благоустройство дворов, вопросы, связанные с лечением и профилактикой коронавируса, а также работа управляющих компаний. Также многие пользователи по достоинству оценили легкость подачи обращений в ПОС. Оставить предложение, замечение или просьбу можно через "Госуслуги".

В форме для обращений достаточно указать суть проблемы и её территориальную принадлежность. Почти сразу сообщение попадает на рассмотрение в профильное ведомство.

Ранее Ильдар Гилязов поручил ежедневно контролировать уборку снега в Выборге.

Скриншот: сайт "Госуслуги"

 

Теги: администрация выборг, госуслуги
Категории: Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии